Foire de la Saint-Georges, brocante, vide-greniers

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 07:00:00

fin : 2026-04-25 17:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez nous rejoindre pour notre traditionnelle brocante et vide-greniers.

Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 50 04 adjoints@preuillysurclaise.fr

English :

Come and join us for our traditional flea market and garage sale.

