Foire de la Saint Jean Tour de ville Valréas 21 juin 2025 09:00

Vaucluse

Foire de la Saint Jean Tour de ville Cours Victor Hugo et du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 09:00:00

fin : 2025-06-21 19:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Grande foire traditionnelle de la Saint Jean sur le tour de ville ombragé artisanat, produits du terroir, vêtements, chaussures, accessoires, voitures, etc… Il y en aura pour tous les goûts ! Animations musicales, balades en calèche, etc…

.

Tour de ville Cours Victor Hugo et du Berteuil

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr

English :

Traditional Saint John’s Day fair on the shady outskirts of town: crafts, local produce, clothes, shoes, accessories, cars, etc? Something for everyone! Musical entertainment, horse-drawn carriage rides and more…

German :

Großer traditioneller Johannismarkt auf dem schattigen Stadtrundgang: Kunsthandwerk, regionale Produkte, Kleidung, Schuhe, Accessoires, Autos, etc Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein! Musikalische Unterhaltung, Kutschfahrten, etc.

Italiano :

Una grande fiera tradizionale di San Giovanni alla periferia ombreggiata della città: artigianato, prodotti locali, vestiti, scarpe, accessori, automobili, ecc Ce n’è per tutti i gusti! Intrattenimento musicale, gite in carrozza, ecc.

Espanol :

Una gran feria tradicional de San Juan en la umbría de la ciudad: artesanía, productos locales, ropa, zapatos, accesorios, coches, etc? Hay para todos los gustos Animación musical, paseos en coche de caballos, etc.

L’événement Foire de la Saint Jean Valréas a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes