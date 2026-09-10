FOIRE DE LA SAINT-LUC Grenade
samedi 17 octobre 2026 · Grenade
Informations pratiques
Grenade
FOIRE DE LA SAINT-LUC
HALLE Grenade Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
La traditionnelle « Foire de la Saint-Luc » est de retour à Grenade !
Environ 150 exposants proposant des vêtements, bijoux, livres, objets de décoration et de la vaisselle. Nous vous attendons nombreux ! .
HALLE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 communication@mairie-grenade.fr
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English :
The traditional « Saint Luke’s Fair » is back in %E0 Grenade!
L’événement FOIRE DE LA SAINT-LUC Grenade a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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