Informations pratiques

Pontarlier

Foire de la Saint-Luc (retour)

Boulevard Pasteur Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 08:00:00

fin : 2026-10-22 18:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Organisé par la Ville de Pontarlier.

Avec la participation de 200 exposants.

Accès libre. .

Boulevard Pasteur Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 50 mairie.pontarlier@ville-pontarlier.com

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English : Foire de la Saint-Luc (retour)

L’événement Foire de la Saint-Luc (retour) Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS