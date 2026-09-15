AGENDA · Pontarlier
Foire de la Saint-Luc (retour) Pontarlier
jeudi 22 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Foire de la Saint-Luc (retour)
Boulevard Pasteur Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 08:00:00
fin : 2026-10-22 18:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Organisé par la Ville de Pontarlier.
Avec la participation de 200 exposants.
Accès libre. .
Boulevard Pasteur Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 50 mairie.pontarlier@ville-pontarlier.com
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English : Foire de la Saint-Luc (retour)
L’événement Foire de la Saint-Luc (retour) Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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