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AGENDA · Pontarlier

Foire de la Saint-Luc (retour) Pontarlier

jeudi 22 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Boulevard Pasteur
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif

Pontarlier

Foire de la Saint-Luc (retour)

Boulevard Pasteur Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 08:00:00
fin : 2026-10-22 18:00:00

Date(s) :
2026-10-22

Organisé par la Ville de Pontarlier.
Avec la participation de 200 exposants.
Accès libre.   .

Boulevard Pasteur Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 50  mairie.pontarlier@ville-pontarlier.com

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English : Foire de la Saint-Luc (retour)

L’événement Foire de la Saint-Luc (retour) Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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