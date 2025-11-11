Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foire de la Saint-Martin Blesle

Foire de la Saint-Martin Blesle mardi 11 novembre 2025.

Foire de la Saint-Martin

Le Bourg Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 09:00:00
fin : 2025-11-11

Date(s) :
2025-11-11

Organisée par les Amis du Pays de Blesle traditionnelle foire de la Saint-Martin
Le Bourg Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 34 43 03  lesamisdupaysdeblesle@gmail.com

English :

Organized by Les Amis du Pays de Blesle traditional Saint-Martin fair

German :

Organisiert von den Freunden des Pays de Blesle traditioneller Martinsmarkt

Italiano :

Organizzata dagli Amici del Pays de Blesle tradizionale Fiera di San Martino

Espanol :

Organizada por la tradicional Feria de San Martín de los Amigos del País de Blesle

L’événement Foire de la Saint-Martin Blesle a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne