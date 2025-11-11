Foire de la Saint-Martin Blesle
Foire de la Saint-Martin Blesle mardi 11 novembre 2025.
Foire de la Saint-Martin
Le Bourg Blesle Haute-Loire
Début : 2025-11-11 09:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Organisée par les Amis du Pays de Blesle traditionnelle foire de la Saint-Martin
Le Bourg Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 34 43 03 lesamisdupaysdeblesle@gmail.com
English :
Organized by Les Amis du Pays de Blesle traditional Saint-Martin fair
German :
Organisiert von den Freunden des Pays de Blesle traditioneller Martinsmarkt
Italiano :
Organizzata dagli Amici del Pays de Blesle tradizionale Fiera di San Martino
Espanol :
Organizada por la tradicional Feria de San Martín de los Amigos del País de Blesle
L’événement Foire de la Saint-Martin Blesle a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne