Foire de la Saint-Martin Place du Champ de Foire Cluny

Place du Champ de Foire Champ de Foire Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 19:00:00

2025-11-08

Événement incontournable du clunisois, la foire de la Saint-Martin met en valeur l’agriculture et le monde rural de notre territoire.

Rue principale grand déballage des commerçants et exposants

Place du Champ de Foire promenade en poneys, concours de chevaux de traits, démonstration de traction animale, concours bovin, marché de produits fermiers locaux, présence du champion de France de sculpture à la tronçonneuse, village artisans, exposition de voiture et motoculture, tombola…

A partir de 12h Repas sous chapiteau le midi (burger fermier) .

Place du Champ de Foire Champ de Foire Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

