Foire de la Saint-Martin Haguenau mardi 21 octobre 2025.

Foire de la Saint-Martin

Haguenau Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-10-21 08:00:00

fin : 2025-10-21 18:00:00

2025-10-21

La Foire de la Saint-Martin, c’est une grande braderie annuelle dans les rues de la ville les commerces haguenoviens partagent le centre-ville avec des centaines de commerçants ambulants dans les rues et à la Halle aux Houblons.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est

English :

The Saint Martin’s Fair is a big annual street sale in the city: Haguenovian shops share the city centre with hundreds of street traders in the streets and in the Halle aux Houblons.

German :

Der Martinsmarkt ist ein großer jährlicher Ausverkauf in den Straßen der Stadt: Die Geschäfte in Haguenau teilen sich das Stadtzentrum mit Hunderten von Straßenhändlern, die in den Straßen und in der Hopfenhalle unterwegs sind.

Italiano :

La Foire de la Saint-Martin è una grande vendita ambulante che si svolge ogni anno in città: i negozi aquilani condividono il centro della città con centinaia di commercianti ambulanti nelle strade e nella Halle aux Houblons.

Espanol :

La Foire de la Saint-Martin es una gran venta ambulante anual en la ciudad: los comercios haguenovianos comparten el centro de la ciudad con cientos de comerciantes ambulantes en las calles y en la Halle aux Houblons.

