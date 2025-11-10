Foire de la Saint-Martin Le Blanc

Foire de la Saint-Martin Le Blanc lundi 10 novembre 2025.

Foire de la Saint-Martin

Centre ville Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-10 08:00:00

fin : 2025-11-10 17:00:00

Date(s) :

2025-11-10

Foire commerciale et fête foraine.

Foire commerciale dans le centre-ville et fête foraine au parc des expositions. .

Centre ville Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 59 44 30 77

English :

Trade fair and funfair.

German :

Handelsmesse und Jahrmarkt.

Italiano :

Fiera e luna park.

Espanol :

Feria y parque de atracciones.

L’événement Foire de la Saint-Martin Le Blanc a été mis à jour le 2025-10-06 par Destination Brenne