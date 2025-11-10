Foire de la Saint-Martin Le Blanc
Foire de la Saint-Martin Le Blanc lundi 10 novembre 2025.
Foire de la Saint-Martin
Centre ville Le Blanc Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-10 08:00:00
fin : 2025-11-10 17:00:00
Date(s) :
2025-11-10
Foire commerciale et fête foraine.
Foire commerciale dans le centre-ville et fête foraine au parc des expositions. .
Centre ville Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 59 44 30 77
English :
Trade fair and funfair.
German :
Handelsmesse und Jahrmarkt.
Italiano :
Fiera e luna park.
Espanol :
Feria y parque de atracciones.
L’événement Foire de la Saint-Martin Le Blanc a été mis à jour le 2025-10-06 par Destination Brenne