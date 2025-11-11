Foire de la Saint-Martin Meung-sur-Loire

Foire de la Saint-Martin

Centre-ville Meung-sur-Loire Loiret

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Retrouvez la grande et traditionnelle Foire de la Saint-Martin à Meung-sur-Loire !

Vide-greniers, foire commerciale et gastronomique, fête foraine, exposition d’autos… seront au programme de cette traditionnelle foire magdunoise. De nombreux stands de camelots seront également présents. .

Centre-ville Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 46 94 94

English :

The autumn rendezvous!

German :

Der Treffpunkt im Herbst!

Italiano :

L’appuntamento autunnale!

Espanol :

La cita del otoño

L’événement Foire de la Saint-Martin Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-13 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE