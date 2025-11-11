Foire de la Saint-Martin Meung-sur-Loire
Meung-sur-Loire Loiret
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Retrouvez la grande et traditionnelle Foire de la Saint-Martin à Meung-sur-Loire !
Vide-greniers, foire commerciale et gastronomique, fête foraine, exposition d’autos… seront au programme de cette traditionnelle foire magdunoise. De nombreux stands de camelots seront également présents. .
English :
The autumn rendezvous!
German :
Der Treffpunkt im Herbst!
Italiano :
L’appuntamento autunnale!
Espanol :
La cita del otoño
