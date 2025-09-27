Foire de la Saint Michel Coteaux-sur-Loire
Foire de la Saint Michel Coteaux-sur-Loire samedi 27 septembre 2025.
Foire de la Saint Michel
Bourg de Saint-Michel-sur-Loire Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-27 22:00:00
2025-09-27
Une foire de plus de 300 ans pour une belle journée en famille !
Des exposants traditionnels (plus de 100 stands), de l’artisanat local, des produits régionaux, mais aussi un pôle enfants avec tatouages éphémères, structures gonflables, une fête foraine…
Bourg de Saint-Michel-sur-Loire Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 98 15 animations@coteaux-sur-loire.fr
English :
A 300-year-old fair for a great family day out!
Traditional exhibitors (over 100 stands), local crafts and regional products, as well as a children?s area with ephemeral tattoos, inflatables and a funfair…
German :
Ein über 300 Jahre alter Jahrmarkt für einen schönen Tag mit der ganzen Familie!
Traditionelle Aussteller (über 100 Stände), lokales Kunsthandwerk, regionale Produkte, aber auch ein Kinderbereich mit vergänglichen Tattoos, aufblasbaren Strukturen, einem Jahrmarkt…
Italiano :
Una fiera di oltre 300 anni per una giornata in famiglia!
Espositori tradizionali (oltre 100 bancarelle), artigianato locale e prodotti regionali, oltre a un’area per bambini con tatuaggi effimeri, strutture gonfiabili e un luna park…
Espanol :
Una feria de más de 300 años para pasar un gran día en familia
Expositores tradicionales (más de 100 puestos), artesanía local y productos regionales, así como una zona infantil con tatuajes efímeros, estructuras hinchables y parque de atracciones…
