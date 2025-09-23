Foire de la Saint-Michel Haguenau

Foire de la Saint-Michel Haguenau mardi 23 septembre 2025.

Foire de la Saint-Michel

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-23 08:00:00

fin : 2025-09-23 19:00:00

Date(s) :

2025-09-23

De quoi flâner dans les rues du centre-ville, et se laisser tenter par quelques plaisirs et gourmandises !

De quoi flâner dans les rues du centre-ville, et se laisser tenter par quelques plaisirs et gourmandises ! 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99

English :

A great way to stroll through the streets of the city centre and indulge in a few treats and delicacies!

German :

Genug Zeit also, um durch die Straßen des Stadtzentrums zu schlendern und sich von einigen Genüssen und Leckereien verführen zu lassen!

Italiano :

C’è tutto il tempo per passeggiare per le strade del centro città e concedersi qualche sfizio e prelibatezza!

Espanol :

Hay tiempo de sobra para pasear por las calles del centro de la ciudad y darse un capricho

L’événement Foire de la Saint-Michel Haguenau a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau