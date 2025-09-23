Foire de la Saint-Michel Haguenau
Foire de la Saint-Michel Haguenau mardi 23 septembre 2025.
Foire de la Saint-Michel
Haguenau Bas-Rhin
Début : Mardi 2025-09-23 08:00:00
fin : 2025-09-23 19:00:00
2025-09-23
De quoi flâner dans les rues du centre-ville, et se laisser tenter par quelques plaisirs et gourmandises !
Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99
English :
A great way to stroll through the streets of the city centre and indulge in a few treats and delicacies!
German :
Genug Zeit also, um durch die Straßen des Stadtzentrums zu schlendern und sich von einigen Genüssen und Leckereien verführen zu lassen!
Italiano :
C’è tutto il tempo per passeggiare per le strade del centro città e concedersi qualche sfizio e prelibatezza!
Espanol :
Hay tiempo de sobra para pasear por las calles del centro de la ciudad y darse un capricho
L’événement Foire de la Saint-Michel Haguenau a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau