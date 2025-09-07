Foire de la Saint-Michel La Halle Maubourguet

Foire de la Saint-Michel La Halle Maubourguet dimanche 7 septembre 2025.

Foire de la Saint-Michel

La Halle Halle Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 20:00:00

Date(s) :

2025-09-07

La foire d’antan de la Saint-Michel qui date du XIXème siècle est remise au goût du jour par l’association « Agriland d’Antan à Maintenant ».

Elle se déroule le 7 septembre 2025 sur la place de la Libération.

Une foire qui se veut la vitrine du patrimoine, des traditions, de la création artisanale, du patrimoine culinaire, vitrine aussi de la culture agricole et viticole.

Au programme de la journée

9h Sur le marché fermier et artisanal, présentation des produits et fabrications diverses, foire animalière, foire d’antan

10h Défilé Maubourguet d’antan , attelages, chevaux, véhicules d’antan, deux roues, chiens de races, ânes, animé par la confrérie La Tourte Pyrénéenne…

Pôles nouveaux légendes et contes œuvres littéraires avec auteurs, dessinateurs, histoires locales, livre à lire, conte à dire et Marc Large (tableau offert Large par Vincent) avec la présence du festival « Les troubadours chantent l’art roman en Occitanie ».

Nouveautés Démonstration de maréchalerie Les Joaldun, sonneurs de sonnailles. Et aussi, le caricaturiste Franc animation originale et sympa.

Les attelages remarquables attelage de bœufs, de vaches de race.

Participation de ANRBL (association race lourdaise) les animaux de races chèvres pyrénéennes, poules gasconnes, chiens Shih tsu, de Terre-Neuve, Chihuahua, Border collie pour des câlins canins

Animation musicale par la Cie Txikan et chants terroir avec Eths Amassats de Bigorra

Démonstration à la forge avec la forge de L’Osencame, Les forges de Carrie avec Bruno Cesta maître forgeron métiers du fer et du feu

Au travers des exposants, artisans et créateurs occuperont leurs espaces

Créateurs et artisans nouveaux les outils d’Albert Les costumes anciens

12h30 Repas terroir animé, produits gastronomiques Maison Montfort, produits terroir, participation des commerçants locaux, des vignerons du madiranais

A partir de 14h30 Collections inédites les outils de charpentiers, menuisiers, ébénistes

Ateliers de tradition Poterie, vannerie, maroquinerie, …Exposition de voitures et tracteurs anciens balades, jeux

La Halle Halle Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 34 26 info@coeursudouest-tourisme.com

English :

The 19th-century Saint-Michel fair is being revived by the « Agriland d’Antan à Maintenant » association.

It takes place on September 7, 2025 on the Place de la Libération.

The fair is a showcase for the region’s heritage, traditions, handicrafts and culinary delights, as well as its agricultural and wine-growing culture.

On the program for the day:

9 a.m.: At the farmers? and craftsmen?s market, presentation of various products and crafts, animal fair, old-time fair, etc

10am: « Maubourguet d?antan » parade, horse-drawn carriages, old-fashioned vehicles, two-wheelers, pedigree dogs, donkeys, led by the La Tourte Pyrénéenne brotherhood?

New attractions: legends and tales? literary works with authors, cartoonists, local stories, books to read, tales to tell and Marc Large (painting offered Large by Vincent) with the presence of the festival « Les troubadours chantent l?art roman en Occitanie ».

New: Les Joaldun farriery demonstration. And also, the caricaturist Franc: original and fun entertainment.

Les attelages remarquables: oxen and pedigree cows.

Participation of ANRBL (association race lourdaise) ? breed animals: Pyrenean goats, Gascon hens, Shih tsu, Newfoundland, Chihuahua and Border collie dogs for « canine cuddles »

Musical entertainment by Cie Txikan and local songs by Eths Amassats de Bigorra

Blacksmithing demonstrations with La Forge de L?Osencame, Les Forges de Carrie and Bruno Cesta, master blacksmith in iron and fire

A host of exhibitors, artisans and creators will occupy their own spaces

New creators and craftsmen: Albert?s tools Antique costumes

12:30 p.m.: Lively local meal, gastronomic products from Maison Montfort, local produce, participation of local merchants and Madiranese winegrowers

From 2:30 pm: Unpublished collections: carpenters’, joiners’ and cabinetmakers’ tools

Traditional workshops: pottery, basketry, leatherwork, etc. Exhibition of vintage cars and tractors rides, games, etc

German :

Jahrhundert stammende Jahrmarkt von Saint-Michel wird von der Vereinigung « Agriland d’Antan à Maintenant » (Agriland von früher bis heute) wiederbelebt.

Sie findet am 7. September 2025 auf dem Place de la Libération statt.

Eine Messe, die sich als Schaufenster des Kulturerbes, der Traditionen, der handwerklichen Kreationen, des kulinarischen Erbes und auch als Schaufenster der Landwirtschafts- und Weinbaukultur versteht.

Auf dem Tagesprogramm stehen

9.00 Uhr: Auf dem Bauern- und Handwerksmarkt werden verschiedene Produkte und Herstellungen vorgestellt, Tiermesse, Jahrmarkt der alten Zeiten

10 Uhr: Umzug « Maubourguet d’antan », Pferdegespanne, Pferde, Fahrzeuge aus der Vergangenheit, Zweiräder, Rassehunde, Esel, angeführt von der Bruderschaft La Tourte Pyrénéenne?

Neue Schwerpunkte: Legenden und Märchen ?literarische Werke mit Autoren, Zeichnern, lokalen Geschichten, Buch zum Lesen, Märchen zum Erzählen und Marc Large (von Vincent gestiftetes Bild Large) mit der Anwesenheit des Festivals « Les troubadours chantent l’art roman en Occitanie ».

Neu: Vorführung der Hufschmiedekunst Les Joaldun, Sonteurs de sonneailles. Außerdem der Karikaturist Franc: originelle und nette Animation.

Les attelages remarquables: Gespanne mit Ochsen, Rassekühen.

Teilnahme von ANRBL (Association race lourdaise) ? Rassetiere: Pyrenäenziegen, Gascogne-Hühner, Shih tsu-, Neufundland-, Chihuahua-, Border collie-Hunde für « Hundekuscheln »

Musikalische Unterhaltung durch die Cie Txikan und Lieder aus der Region mit Eths Amassats de Bigorra

Schmiedevorführungen mit der Schmiede von L?Osencame, Les forges de Carrie und Bruno Cesta, Schmiedemeister « Eisen- und Feuerhandwerk »

Durch die Aussteller werden Handwerker und Schöpfer ihre Räume besetzen

Neue Schöpfer und Handwerker: Alberts Werkzeuge Alte Kostüme

12.30 Uhr: Regionales Essen, gastronomische Produkte des Maison Montfort, regionale Produkte, Teilnahme der lokalen Händler und der Winzer des Madiranais

Ab 14.30 Uhr: Unveröffentlichte Sammlungen: Werkzeuge von Zimmerleuten, Schreinern, Tischlern

Traditionswerkstätten: Töpferei, Korbflechterei, Lederwaren, … Ausstellung von Oldtimern und Traktoren Ausflüge, Spiele

Italiano :

La fiera di Saint-Michel di un tempo, che risale al XIX secolo, viene riproposta dall’associazione « Agriland d’Antan à Maintenant ».

Si svolge il 7 settembre 2025 in Place de la Libération.

La fiera è una vetrina del patrimonio locale, delle tradizioni, dell’artigianato creativo e delle delizie culinarie, nonché della cultura agricola e vitivinicola.

Il programma della giornata:

ore 9.00: mercato agricolo e artigianale, presentazione di vari prodotti e mestieri, fiera degli animali, fiera di una volta, ecc

ore 10: sfilata « Maubourguet d’antan », carrozze, cavalli, veicoli d’epoca, due ruote, cani di razza, asini, guidata dalla confraternita della Tourte Pyrénéenne?

Nuove attrazioni: leggende e racconti? opere letterarie con autori, fumettisti, storie locali, libri da leggere, storie da raccontare e Marc Large (dipinto offerto Large da Vincent) con la presenza del festival « Les troubadours chantent l’art roman en Occitanie ».

Novità: dimostrazione di mascalcia da parte di Les Joaldun, suonatori di campane. E ancora, il caricaturista Franc: un intrattenimento originale e divertente.

Notevoli carrozze trainate da cavalli: buoi e mucche di razza.

Partecipazione dell’ANRBL (Associazione Razza Lourdaise). Animali di razza: capre pirenaiche, galline guascone, cani Shih tsu, Terranova, Chihuahua, Border collie per « coccole canine »

Intrattenimento musicale della Cie Txikan e canzoni locali degli Eths Amassats de Bigorra

Dimostrazioni di fabbro con La Forge de L’Osencame, Les Forges de Carrie e Bruno Cesta, maestro fabbro specializzato in ferro e fuoco

Tra gli espositori, gli artigiani e i creatori occuperanno i loro spazi

Nuovi creatori e artigiani: gli attrezzi di Albert Antichi costumi

ore 12.30: un vivace pasto locale, prodotti gastronomici della Maison Montfort, prodotti locali, con la partecipazione di negozianti locali e viticoltori madiranesi

Dalle 14.30: Collezioni uniche: strumenti utilizzati da falegnami, carpentieri ed ebanisti

Laboratori tradizionali: ceramica, cesteria, lavorazione del cuoio, ecc. Esposizione di auto e trattori d’epoca giostre, giochi, ecc

Espanol :

La feria de Saint-Michel de antaño, que se remonta al siglo XIX, revive de la mano de la asociación « Agriland d’Antan à Maintenant ».

Se celebra el 7 de septiembre de 2025 en la plaza de la Liberación.

La feria es un escaparate del patrimonio, las tradiciones, la artesanía creativa y las delicias culinarias locales, así como un escaparate de la cultura agrícola y vitivinícola.

En el programa del día:

9h: En el mercado agrícola y artesanal, presentación de diversos productos y artesanías, feria de animales, feria de antaño, etc

10.00 h: Desfile « Maubourguet d’antan », carruajes, caballos, vehículos antiguos, vehículos de dos ruedas, perros de raza, burros, a cargo de la cofradía de la Tourte Pyrénéenne?

Nuevas atracciones: leyendas y cuentos… obras literarias con autores, dibujantes, historias locales, libros para leer, cuentos para contar y Marc Large (pintura ofrecida Large by Vincent) con la presencia del festival « Les troubadours chantent l?art roman en Occitanie ».

Novedad: demostración de herraje a cargo de Les Joaldun, campaneros. Y también, el caricaturista Franc: entretenimiento original y divertido.

Novedosos coches de caballos: bueyes y vacas de raza.

Participación de la ANRBL (association race lourdaise)… Animales de raza: cabras pirenaicas, gallinas gasconas, perros Shih tsu, Terranova, Chihuahua, Border collie para los « mimos caninos »

Animación musical a cargo de Cie Txikan y canciones locales de Eths Amassats de Bigorra

Demostraciones de herrería con La Forge de L’Osencame, Les Forges de Carrie y Bruno Cesta, maestro herrero especializado en hierro y fuego

Entre los expositores, artesanos y creadores ocuparán sus espacios

Nuevos creadores y artesanos: las herramientas de Albert Trajes antiguos

12.30 h: Animada comida local, productos gastronómicos de la Maison Montfort, productos locales, con la participación de comerciantes locales y viticultores madirenses

A partir de las 14.30 h: Colecciones únicas: herramientas utilizadas por carpinteros, ebanistas y ebanistas

Talleres tradicionales: alfarería, cestería, marroquinería, etc. Exposición de coches y tractores de época: paseos, juegos, etc

