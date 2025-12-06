Foire de la Saint-Nicolas à Sézanne Sézanne
Foire de la Saint-Nicolas à Sézanne Sézanne samedi 6 décembre 2025.
Foire de la Saint-Nicolas à Sézanne
Centre-ville Sézanne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
La Foire de la Saint-Nicolas revient à Sézanne les 6 et 7 décembre pour un week-end festif au cœur de la ville.Tout public
La Foire de la Saint-Nicolas revient à Sézanne les 6 et 7 décembre pour un week-end festif au cœur de la ville.
Un manège installé sur le Champ-Benoist ravira petits et grands, tandis que la traditionnelle braderie animera le centre-ville avec de bonnes affaires tout au long de la journée.
Un rendez-vous incontournable organisé par l’UCIA, mêlant ambiance familiale et animations commerciales. .
Centre-ville Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 26 80 59 01
English : Foire de la Saint-Nicolas à Sézanne
The Foire de la Saint-Nicolas returns to Sézanne on December 6 and 7 for a festive weekend in the heart of the town.
L’événement Foire de la Saint-Nicolas à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme de Sézanne et sa région