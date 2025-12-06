Foire de la Saint-Nicolas à Sézanne Sézanne

Foire de la Saint-Nicolas à Sézanne

La Foire de la Saint-Nicolas revient à Sézanne les 6 et 7 décembre pour un week-end festif au cœur de la ville.

Un manège installé sur le Champ-Benoist ravira petits et grands, tandis que la traditionnelle braderie animera le centre-ville avec de bonnes affaires tout au long de la journée.

Un rendez-vous incontournable organisé par l’UCIA, mêlant ambiance familiale et animations commerciales. .

English : Foire de la Saint-Nicolas à Sézanne

The Foire de la Saint-Nicolas returns to Sézanne on December 6 and 7 for a festive weekend in the heart of the town.

