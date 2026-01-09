Foire de la Saint-Paul Sous la halle Lauzun

Foire de la Saint-Paul

Venez nombreux à la Foire de la Saint-Paul organisée par le Comité des Fêtes. Vous pourrez profiter, le matin, de stands de producteurs de vins et de produits régionaux. À midi, régalez-vous avec son potage lauzunais, apportez vos couverts complets. En suivant , concours de belote.

Sous la halle Rue Eugène Mazelié Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 38 74 06

English :

Come one, come all to the Foire de la Saint-Paul organized by the Comité des Fêtes. In the morning, you’ll enjoy stalls selling wine and regional produce. At lunchtime, enjoy a Lauzun-style soup bring your own cutlery. Following this, a belote competition.

