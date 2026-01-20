Foire de la Saint Valentin Gardanne

Foire de la Saint Valentin

Samedi 14 février 2026 de 10h à 18h. Boulevard Carnot Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

La ville de Gardanne vous invite à célébrer la Foire de la Saint-Valentin le 14 février, de 10h à 18h, sur le boulevard Carnot.

Venez découvrir une journée riche en animations et en découvertes artisans locaux, stands de restauration pour tous les goûts, et manèges pour petits et grands vous attendent.



L’occasion idéale pour flâner, dénicher des idées cadeaux originales et partager un moment convivial en amoureux, en famille ou entre amis. Une journée pleine de surprises et de gourmandises à ne pas manquer ! .

Boulevard Carnot Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The town of Gardanne invites you to celebrate the Valentine’s Fair on February 14, from 10am to 6pm, on boulevard Carnot.

