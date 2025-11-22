Foire de la Sainte-Catherine

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Découvrez la Foire de la Sainte-Catherine à Fresnay-sur-Sarthe !

Grand déballage et animations de rue Avenue du Docteur Riant et dans le centre-ville et repas tripes en continu dans les bars et les restaurants le samedi toute la journée.

Fête foraine samedi et dimanche sur la Place de la République, la Place Bassum et la Place Thiers.

Organisé par la municipalité de Fresnay-sur-Sarthe. .

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 23 75

English :

Discover the Sainte-Catherine Fair in Fresnay-sur-Sarthe!

German :

Entdecken Sie die Foire de la Sainte-Catherine in Fresnay-sur-Sarthe!

Italiano :

Scoprite la Foire de la Sainte-Catherine a Fresnay-sur-Sarthe!

Espanol :

¡Descubra la Foire de la Sainte-Catherine en Fresnay-sur-Sarthe!

L’événement Foire de la Sainte-Catherine Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-24 par OT des Alpes Mancelles