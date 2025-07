Foire de la Sainte-Catherine Langeac

Foire de la Sainte-Catherine Langeac mardi 25 novembre 2025.

Foire de la Sainte-Catherine

Centre-ville Langeac Haute-Loire

Début : Lundi 2025-11-25 08:00:00

fin : 2025-11-25 18:00:00

2025-11-25

Foire traditionnelle de la Sainte-Catherine. 200 exposants en centre-ville | Vous êtes Catherinette cette année ? Contactez-nous, nous vous réservons une surprise ! Mairie de Langeac 04 71 77 71 10.

Centre-ville Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10

Traditional Foire de la Sainte-Catherine. 200 exhibitors downtown | Are you a Catherinette this year? Contact us, we’ve got a surprise in store for you! Langeac town hall: 04 71 77 71 10.

Traditioneller Jahrmarkt zu Ehren der Heiligen Katharina. 200 Aussteller im Stadtzentrum | Sind Sie dieses Jahr eine Catherinette? Kontaktieren Sie uns, wir halten eine Überraschung für Sie bereit! Rathaus Langeac: 04 71 77 71 10.

Tradizionale Fiera di Sainte-Catherine. 200 espositori nel centro città | Sei una Catherinette quest’anno? Contattateci, abbiamo una sorpresa in serbo per voi! Municipio di Langeac: 04 71 77 71 10.

Tradicional Feria de Sainte-Catherine. 200 expositores en el centro de la ciudad | ¿Eres una Catherinette este año? Póngase en contacto con nosotros, ¡le tenemos reservada una sorpresa! Ayuntamiento de Langeac: 04 71 77 71 10.

