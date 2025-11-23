Foire de la Sainte Catherine Pontailler-sur-Saône
Foire de la Sainte Catherine Pontailler-sur-Saône dimanche 23 novembre 2025.
Foire de la Sainte Catherine
Gymnase Pontailler-sur-Saône Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Les Jeunes Agriculteurs de Mirebeau Fontaine Pontailler vous donnent rendez-vous pour une journée conviviale et festive autour du monde agricole
Au programme
Exposition d’animaux et de tracteurs
Marché de producteurs
Marché de Noël
Buvette & restauration sur place
Et pour le déjeuner… ️
Menu Tartiflette 15 €
avec groupe de musique et spectacle de danse
Réservation au 06 48 86 85 57 .
Gymnase Pontailler-sur-Saône 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 86 85 57
