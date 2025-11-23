Foire de la Sainte Catherine

Gymnase Pontailler-sur-Saône Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Les Jeunes Agriculteurs de Mirebeau Fontaine Pontailler vous donnent rendez-vous pour une journée conviviale et festive autour du monde agricole

Au programme

Exposition d’animaux et de tracteurs

Marché de producteurs

Marché de Noël

Buvette & restauration sur place

Et pour le déjeuner… ️

Menu Tartiflette 15 €

avec groupe de musique et spectacle de danse

Réservation au 06 48 86 85 57 .

Gymnase Pontailler-sur-Saône 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 86 85 57

English : Foire de la Sainte Catherine

German : Foire de la Sainte Catherine

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire de la Sainte Catherine Pontailler-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Cap Val de Saône