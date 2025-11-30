Foire de la Sainte Catherine Vald’Yerre
Foire de la Sainte Catherine
Courtalain Vald’Yerre Eure-et-Loir
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Brocante vide-grenier animations- atelier floral maquillage enfants ventes de plantes. restauration sur place.
Courtalain Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 38 16 34 21
English :
Flea market garage sale entertainment floral workshop children’s make-up plant sales. on-site catering.
German :
Italiano :
Mercatino delle pulci mercatino dell’usato animazione laboratorio floreale truccabimbi vendita di piante. catering in loco.
Espanol :
Rastro venta de garaje animación taller floral maquillaje infantil venta de plantas. catering in situ.
