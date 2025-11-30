Foire de la Sainte Catherine

Courtalain Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Brocante vide-grenier animations- atelier floral maquillage enfants ventes de plantes. restauration sur place.

.

Courtalain Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 38 16 34 21

English :

Flea market garage sale entertainment floral workshop children’s make-up plant sales. on-site catering.

German :

Brocante vide-grenier animations- atelier floral maquillage enfants ventes de plantes. restauration sur place.

Italiano :

Mercatino delle pulci mercatino dell’usato animazione laboratorio floreale truccabimbi vendita di piante. catering in loco.

Espanol :

Rastro venta de garaje animación taller floral maquillaje infantil venta de plantas. catering in situ.

L’événement Foire de la Sainte Catherine Vald’Yerre a été mis à jour le 2025-11-01 par OT GRAND CHATEAUDUN