Foire de la Sainte-Catherine

Vesoul Haute-Saône

Début : 2025-11-25

Chapeaux jaune et vert des Catherinettes, pain d’épices en forme de petit cochon, bonnes affaires,

andouillettes et marrons chauds. Près de 650 camelots et 40 000 visiteurs sont attendus pour

l’incontournable foire de la Sainte-Catherine, le mardi 25 novembre 2025. .

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 64 00

