Foire de la Sainte Luce La Brède

Foire de la Sainte Luce

centre ville de La Brède La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Rendez-vous des gourmets, la grande foire de la Sainte Luce accueille depuis plus de cinq cents ans des producteurs du terroir et de nombreux camelots dans la grande tradition des foires du moyen âge.

Au programme

– La foire gourmande sous chapiteau. Plus de 60 producteurs passionnés présenteront leurs produits : des foies gras aux fromages, en passant par les charcuteries et les douceurs sucrées.

– Un marché artisanal avec la participation de plusieurs artisans créateurs.

– De nombreuses animations de Noël activités pour les enfants, défilé des lumières, chants de Noël, balades à poney etc. .

centre ville de La Brède La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 18 58 contact@labrede-montesquieu.com

