FOIRE DE LA ST MARTIN FÊTE MÉDIÉVALE Murviel-lès-Béziers
CENTRE DU VILLAGE Murviel-lès-Béziers Hérault
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Plongez dans l’époque médiévale avec un village reconstitué ouvert toute la journée de 9h à 17h.
Au programme
Le village Médiéval
Démonstrations de combats de chevaliers
Stand d’archers avec fabrication de flèches sur forge
Animation musicale
CENTRE DU VILLAGE Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 84 97 animations@murviel-les-beziers.fr
English :
Immerse yourself in medieval times with a reconstructed village open all day from 9am to 5pm.
On the program:
Medieval village
Knightly combat demonstrations
Archers’ stand with forged arrows
Musical entertainment
German :
Tauchen Sie ein in die Zeit des Mittelalters mit einem rekonstruierten Dorf, das den ganzen Tag von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist.
Auf dem Programm stehen
Das mittelalterliche Dorf
Vorführungen von Ritterkämpfen
Stand der Bogenschützen mit Herstellung von Pfeilen in der Schmiede
Musikalische Unterhaltung
Italiano :
Immergetevi nell’epoca medievale con un villaggio ricostruito aperto tutto il giorno dalle 9.00 alle 17.00.
In programma:
Il villaggio medievale
Dimostrazioni di combattimento dei cavalieri
Stand degli arcieri con forgiatura delle frecce
Intrattenimento musicale
Espanol :
Sumérjase en la época medieval con un pueblo reconstruido abierto todo el día de 9:00 a 17:00.
En el programa:
La aldea medieval
Demostraciones de combate de caballeros
Puesto de arqueros con fabricación de flechas de forja
Animación musical
