Foire de la toussaint Rue du centre ville Baume-les-Dames

Rue du centre ville Place de la République Baume-les-Dames Doubs

La foire de la Toussaint est l’une des plus anciennes foires de Baume-les-Dames qui perdure depuis plus de 100 ans. Un réel moment pour prendre le temps de chiner dans les rues de la vieille ville où les étals sont variés.

Vous trouverez alimentation, vêtements, bijoux, produits d’artisan, spécialités Baumoise.

RDV au centre-ville de Baume les Dames de 8h à 19h. .

