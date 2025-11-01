Foire de la Toussaint Châteaurenard

Foire de la Toussaint Châteaurenard samedi 1 novembre 2025.

Foire de la Toussaint

Samedi 1er novembre 2025 de 8h à 18h. Centre ville Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-01 08:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-11-01

Foire du 1er Novembre Gastronomie, Artisanat, Textiles, Maison, Bricolage, Manèges.

La Foire du 1er novembre de Châteaurenard est un événement historique de l’identité de la ville. L’occasion d’une journée conviviale et festive pour faire plaisir et se faire plaisir.



Sur tout le centre-ville, 250 forains venant des alentours de Châteaurenard, d’Auvergne, Ardèche, Var, Occitanie, Corse proposeront produits de terroir, textiles, chaussures, artisanat… .

Centre ville Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

November 1st Fair: Gastronomy, Handicrafts, Textiles, Home, DIY, Rides.

Jahrmarkt am 1. November: Gastronomie, Kunsthandwerk, Textilien, Haus, Heimwerkerbedarf, Fahrgeschäfte.

Fiera del 1° novembre: Gastronomia, Artigianato, Tessile, Casa, Fai da te, Giostre.

Feria del 1 de noviembre: Gastronomía, Artesanía, Textiles, Hogar, Bricolaje, Paseos.

