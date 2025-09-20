Foire de l’artisanat Château Montbras
Foire de l’artisanat Château Montbras samedi 20 septembre 2025.
Foire de l’artisanat
Château 3 Rue des Erables Montbras Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Marché de l’artisanat à l’occasion des journées du patrimoine.
Carnaval vénitien, visite guidée du château, animations et présence d’artisans.Tout public
Château 3 Rue des Erables Montbras 55140 Meuse Grand Est +33 7 80 35 45 12
English :
Craft market on the occasion of Heritage Days.
Venetian carnival, guided tour of the château, entertainment and craftsmen.
German :
Kunsthandwerksmarkt anlässlich der Tage des Kulturerbes.
Venezianischer Karneval, geführte Besichtigung des Schlosses, Unterhaltung und Anwesenheit von Handwerkern.
Italiano :
Mercatino dell’artigianato in occasione delle Giornate del Patrimonio.
Carnevale veneziano, visita guidata al castello, animazione e artigiani.
Espanol :
Mercado artesanal con motivo de las Jornadas del Patrimonio.
Carnaval veneciano, visita guiada al castillo, animaciones y artesanos.
