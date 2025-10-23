Foire de l’automne Plouguerneau

Foire de l’automne Plouguerneau jeudi 23 octobre 2025.

Foire de l’automne

Place de l’Église Plouguerneau Finistère

Début : 2025-10-23 08:00:00

fin : 2025-10-23 13:00:00

2025-10-23

Jeudi 23 octobre 2025 au bourg de Plouguerneau, la traditionnelle Foire d’automne revient ! Un grand déballage des commerçants et des vide-greniers des particuliers de 8h à 13h !

Lieu de rendez-vous et d’animation pendant la période automnale et la Foire d’automne invite de nouveaux commerçants et artisans à proposer des produits différents et de saison. C’est aussi le rendez-vous des amateurs de bonnes affaires avec la revente d’objets, de vêtements, de meubles dans un esprit vide-greniers ! C’est toute l’originalité de la foire automnale de Plouguerneau proposer aux habitants de flâner, chiner entre les stands de commerçants, artisans et des particuliers.

Comment s’y inscrire ?

> Commerçants aucune inscription préalable. A votre arrivée, allez à la rencontre du régisseur du marché pour qu’il vous attribue un emplacement. Un droit de place est prélevé à ce moment-là (de 1,20 € à 2,20 €/ml).

> Particuliers pas d’inscription et pas de droit de place à payer ! Il suffit de vous rendre le jour J, au bourg de Plouguerneau entre 8h et 9h00 et de voir avec un agent de la commune pour un emplacement afin d’installer votre stand avec vos objets et produits d’occasion. Vos voitures devront être stationnées en dehors de l’hypercentre.

On vous attend nombreux pour profiter de cet évènement !

Vous avez des questions sur les modalités de la Foire d’automne ? Contactez la mairie au 02 98 04 71 06 ou par mail à mairie@plouguerneau.bzh. .

Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 71 06

