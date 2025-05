Foire de l’estampe contemporaine Manifestampe La Bonne Impression – Ambert, 23 mai 2025 10:00, Ambert.

Puy-de-Dôme

Foire de l’estampe contemporaine Manifestampe La Bonne Impression Place Michel Rolle Ambert Puy-de-Dôme

Début : 2025-05-23 10:00:00

fin : 2025-05-24 20:00:00

2025-05-23

2025-05-24

2025-05-25

Venez découvrir le travail de 25 artistes graveurs et graveuses, participer à des ateliers pour petits et grands ! Gratuit ! Les ateliers sont à tarifs libres.

Place Michel Rolle

Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 82 16 59 contact@lebief.org

English :

Come and discover the work of 25 engravers, and take part in workshops for young and old! Free admission! Workshops are free of charge.

German :

Entdecken Sie die Arbeit von 25 Graveuren und Graveurinnen, nehmen Sie an Workshops für Groß und Klein teil! Der Eintritt ist frei! Für die Workshops gelten freie Tarife.

Italiano :

Venite a scoprire il lavoro di 25 stampatori e partecipate ai laboratori per grandi e piccini! Tutto gratuito! I laboratori sono gratuiti.

Espanol :

Descubra la obra de 25 grabadores y participe en talleres para grandes y pequeños ¡Todo gratis! Los talleres son gratuitos.

