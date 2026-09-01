Informations pratiques

Millau

Foire de l’Habitat, des Loisirs et de l’ Auto Centre ville de Millau

Centre ville de Millau Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

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Centre ville de Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie

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English :

L’événement Foire de l’Habitat, des Loisirs et de l’ Auto Centre ville de Millau Millau a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)