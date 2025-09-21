Foire de l’Hergarai Hergarai bizi Ahaxe-Alciette-Bascassan

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Dès 8h30, petit déjeuner à l’assiette. Présentation d’ovins, bovins, équins, porcins. expositions, marché gourmand et artisanal. exposition la pelote en Hergarai. Projections des témoignages des doyens d’Ahaxe. Démonstration de fabrication de fromage à l’ancienne (chaudron). Animations à la pisciculture d’Iraty.

Dès 11h, pintxo et vino avec des produits locaux et vins d’Irouléguy, animé par les gaiteros de Baigorri. Jeux gonflables pour les enfants.

12h, spectacle de danses basques par Hergaraiko izarrak.

13h, repas gastronomique filet de truite d’Ahaxe, gigot et carré d’agneau de la vallée et haricots blancs, fromage de la vallée et dessert surprise. Sur réservation.

Restauration sur le pouce.

17h, démonstration de chiens de berger.

18h30, chants basques avec Hergarai Kantuz. Talo ta xingar. Soirée animée par Kontrabanda .

Ahaxe-Alciette-Bascassan 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

