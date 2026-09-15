Foire de Lure 2026 Lure
jeudi 24 septembre 2026 · Lure
Informations pratiques
Lure
Foire de Lure 2026
Esplanade Charles de Gaulle Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-24
20 éditions… ça se fête !
Du 24 au 27 septembre, la Foire de Lure revient pour 4 jours de découvertes, de rencontres, d’animations et de fête avec plus de 100 exposants !
Une édition anniversaire avec quelques belles surprises…
Rendez-vous à Lure ! .
Esplanade Charles de Gaulle Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Foire de Lure 2026
L’événement Foire de Lure 2026 Lure a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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