Informations pratiques

Lure

Foire de Lure 2026

Esplanade Charles de Gaulle Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-24

20 éditions… ça se fête !

Du 24 au 27 septembre, la Foire de Lure revient pour 4 jours de découvertes, de rencontres, d’animations et de fête avec plus de 100 exposants !

Une édition anniversaire avec quelques belles surprises…

Rendez-vous à Lure ! .

Esplanade Charles de Gaulle Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Foire de Lure 2026

L’événement Foire de Lure 2026 Lure a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE