foire de mai

Recologne Doubs

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

2026-05-02

32ème foire de mai de Recologne. De 9h00 à 18h00 à Recologne. Des animations, des jeux, un concert avec Madam’, des exposants, buvette et restauration sur place. Un incontournable du territoire .

Recologne 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cdfrecologne@gmail.com

English : foire de mai

