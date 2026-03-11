foire de mai Recologne
foire de mai Recologne samedi 2 mai 2026.
foire de mai
Recologne Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-02
32ème foire de mai de Recologne. De 9h00 à 18h00 à Recologne. Des animations, des jeux, un concert avec Madam’, des exposants, buvette et restauration sur place. Un incontournable du territoire .
Recologne 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cdfrecologne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : foire de mai
L’événement foire de mai Recologne a été mis à jour le 2026-03-09 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN