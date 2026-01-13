Foire de mars

Dans le village Sainpuits Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

À partir de 9h vins, artisanat, produits du terroir, à 10h présentation de chevaux, à partir de 13h repas. .

Dans le village Sainpuits 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté fetes.sainpuits@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire de mars

L’événement Foire de mars Sainpuits a été mis à jour le 2026-01-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !