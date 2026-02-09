Foire de Mars

Esplanade de Belgique Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-22

Date(s) :

Manèges pour les enfants, attractions à sensations, barbes à papa, pêche aux canards, pommes d’amour… la Foire de Mars, qui fête son 60e anniversaire cette année, s’installe boulevard Delestraint du 27 février au 22 mars avec plus de 170 métiers (attractions, restauration, etc.).



Côté gourmandises, petits et grands enfants pourront retrouver auprès de nombreux stands berlingots et guimauves multicolores, pommes d’amour acidulées, croustillons, gaufres et autres chouchous. Pour les becs salés, plusieurs points de restauration (notamment pour déguster le traditionnel cochon de lait) seront accessibles pendant toute la durée de la Foire.



Les temps forts de la Foire

> les forains couronneront leur reine le jeudi 12 mars

> deux journées à tarif réduit les mercredis 11 et 18 mars



Pour suivre toutes les infos et les nouveautés de la foire de Mars, rendez-vous sur la page Facebook officielle Foire de mars Troyes off. .

Esplanade de Belgique Troyes 10000 Aube Grand Est

English :

