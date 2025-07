Foire de Montluçon Parc des Expositions Montluçon

Foire de Montluçon Parc des Expositions Montluçon samedi 4 octobre 2025.

Foire de Montluçon

Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon Allier

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-12 20:00:00

2025-10-04

Rendez-vous sur les terres des pirates pour un voyage dépaysant et immersif où près de 300 exposants vous présentent les dernières nouveautés dans tous les domaines de la vie quotidienne habitat, gastronomie, automobile, loisirs, mode, jardinage…

Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 25 25 info.montlucon@monev.fr

English :

Join us in the land of pirates for an immersive voyage of discovery, where nearly 300 exhibitors present the latest innovations in all areas of daily life: housing, gastronomy, automobiles, leisure, fashion, gardening…

German :

Begeben Sie sich in das Land der Piraten und begeben Sie sich auf eine entfremdende und immersive Reise, bei der Ihnen fast 300 Aussteller die neuesten Entwicklungen in allen Bereichen des täglichen Lebens präsentieren: Wohnen, Gastronomie, Autos, Freizeit, Mode, Garten…

Italiano :

Unisciti a noi nella terra dei pirati per un viaggio immersivo di scoperta, dove quasi 300 espositori presenteranno le ultime innovazioni in tutti i settori della vita quotidiana: casa, gastronomia, auto, tempo libero, moda, giardinaggio…

Espanol :

Acompáñenos al país de los piratas en un viaje de inmersión y descubrimiento, donde cerca de 300 expositores mostrarán las últimas innovaciones en todos los ámbitos de la vida cotidiana: vivienda, gastronomía, automóvil, ocio, moda, jardinería…

