Foire de Mourenx

Centre ville Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Cette année les spectacles et animations vous inviteront à voyager en Afrique à travers un florilège de musiques et de danses, d’artisanat et de spécialités culinaires. .

Centre ville Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 84 28 contact@cc-lacqorthez.fr

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English : Foire de Mourenx

L’événement Foire de Mourenx Mourenx a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Coeur de Béarn