Foire de Mourenx Mourenx
Foire de Mourenx Mourenx samedi 11 avril 2026.
Foire de Mourenx
Centre ville Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Cette année les spectacles et animations vous inviteront à voyager en Afrique à travers un florilège de musiques et de danses, d’artisanat et de spécialités culinaires. .
Centre ville Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 84 28 contact@cc-lacqorthez.fr
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English : Foire de Mourenx
L’événement Foire de Mourenx Mourenx a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Coeur de Béarn