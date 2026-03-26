Foire de Mourenx

Centre ville Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Ouverture de la Foire

De 10h30 à 11h Spectacle et initiation de danses et percussions africaines par Awawani,

11h Spectacle Makinu ku kongo plongez dans les traditions congolaises avec la compagnie Biemb’Art, et déambulation de danses et percussions africaines par Awawani,

De 12h à 14h, au MI[X] et au Gabizos,: Concerts de Tile Kalo , et de Willy Quartet

14h30 Défilé de mode spécial tissu wax par Look afro chic, et déambulation de danses et percussions africaines par Awawani

De 15h à 15h30 Spectacle et initiation de danses et percussions africaines par Awawani,

De 15h à 17h Concert d’Amine Belayachi,

15h45 Spectacle Makinu ku kongo plongez dans les traditions congolaises avec la compagnie Biemb’Art,

De 16h45 à 17h15 Spectacle et initiation de danses et percussions africaines par Awawani .

Centre ville Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 84 28 contact@cc-lacqorthez.fr

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English : Foire de Mourenx

L’événement Foire de Mourenx Mourenx a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Coeur de Béarn