Foire de Nevers Japon Manga

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-12 20:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La Foire de Nevers est de retour et vous prépare un voyage exceptionnel au cœur du Japon.

Découvrez une exposition immersive JAPON MANGA, entre traditions ancestrales, samouraïs, Tokyo by night, culture manga et univers kawaï.

Histoire, pop culture, animations, objets japonais, saveurs venues d’ailleurs…

Une expérience dépaysante pour toute la famille, à vivre sans quitter Nevers !

Du 4 au 12 avril au Centre Expo Nevers Agora de 10h à 20h.

Entrée GRATUITE

Restez connectés, de nombreuses surprises arrivent !

Bars & restaurants sur le parvis

– Restaurants ouverts les lundi 6, mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 avril jusqu’à 22 h ; les samedi 4, dimanche 5, vendredi 10 et samedi 11 avril jusqu’à 23 h.

– Bars ouverts les samedi 4, dimanche 5, vendredi 10 et samedi 11 avril jusqu’à 22 h ; les lundi 6, mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 avril jusqu’à 21 h.

Les enfants aussi ont leur espace à la Foire de Nevers ! L’espace enfants ALFI propose plusieurs animations gratuites pour s’amuser toute la journée.

– Ateliers créatifs maquillage, manga, origami, lanternes japonaises…

– Jeux borne arcade (+300 jeux), jeu de pince avec cadeaux, château gonflable, basket, selfie…

De quoi créer, jouer et repartir avec de super souvenirs ! Du 4 au 12 avril, de l’Espace enfants ALFI Hall Loire Stand 19/20 (allée A)

Animations gratuites .

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 37 34 info@nivexpo.com

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English : Foire de Nevers Japon Manga

L’événement Foire de Nevers Japon Manga Nevers a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Nevers