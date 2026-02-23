Foire de Nice Palais des Expositions Nice
Foire de Nice Palais des Expositions Nice samedi 7 mars 2026.
Foire de Nice
Palais des Expositions Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : Samedi 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-16 19:00:00
2026-03-07
Pour s’équiper, s’informer, se divertir, se faire plaisir, prendre soin de soi, déguster, se restaurer, boire un verre…
Palais des Expositions Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 00 20 80 contact@nicexpo.org
English : Foire de Nice
To equip yourself, get information, have fun, treat yourself, take care of yourself, taste, eat, have a drink…
L’événement Foire de Nice Nice a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur