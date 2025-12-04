FOIRE DE NOËL À BESSAN

Bessan Hérault

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Venez vivre la magie de Noël à Bessan !

Participez au marché de Noël, profitez des animations et ne manquez pas le Père Noël venu distribuer des friandises !

Venez vous vivre la magie de Noël à Bessan devant le village igloo, autour des personnages lumineux, autour du sapin de Noël et du Père Noël en personne pour vivre la magie de Noël !

Découvrez les stands de produits du terroir, produits artisanaux, des idées de cadeaux sur le marché de Noël de Bessan

Noël c’est aussi une période où l’on célèbre le partage, la fraternité et la solidarité, aussi, quelques stands associatifs seront présents avec à la vente des produits faits main.

Pour savourer des moments de plaisirs, des pâtisseries gourmandes à emporter seront présentes ainsi que des animations diverses pour ravir les plus grands comme les plus petits.

Au programme

Vendredi 12/12 de 17h à 20h

17h Ouverture du marché artisanal à la salle des fêtes

17h30 Arrivée du Père Noël

18h Inauguration de la foire de Noël

18h30 Concert de Noël par la Tucarella

19h0 Danse de l’âne et du petit âne en habits de Noël

Samedi 13/12 de 10h à 20h

10h-20h Marché artisanal à la salle des fêtes et balades en poneys

11h Démonstration de danse country

13h30 Concert Duo Harmony Voices, élèves de l’école de musique

14 18h Atelier maquillage

16h Présence du Père Noël et distribution de papillotes

17h30 Départ de la parade d’animaux totémiques en habits de Noël

19h 20h Soirée musicale avec DJ DRIM TIM

Dimanche 14/12 de 10h à 17h30

10h Marché artisanal à la salle des fêtes et balades en poneys

11h Démonstration de Gymnastique

12h Départ de la parade d’animaux totémiques en habits de Noël

14h Balade contée (réservation obligatoire)

14 18h Atelier maquillage

15h Lectures de contes de Noël à la bibliothèque

16h Présence du Père Noël et distribution de papillotes

17h30 Lâcher de lanternes Départ du défilé musical place de la Mairie

Bessan 34550 Hérault Occitanie +33 6 47 60 64 77 emiliebessan@hotmail.fr

English : VILLAGE IGLOO- MARCHE DE NOEL À BESSAN

Come and marvel at the igloo village, the luminous characters, the Christmas tree and Santa Claus himself to experience the magic of Christmas in Bessan!

Take part in the Christmas market, enjoy Christmas tales, pony rides and don’t miss Santa Claus in his chalet and his sweet papillotes!

