Foire de Noël

place Lafayette Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 08:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Grande foire de Noël le 24 décembre

.

place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 animation@ville-brioude.fr

English :

Big Christmas fair on December 24

L’événement Foire de Noël Brioude a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne