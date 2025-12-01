Foire de Noël Brioude
Foire de Noël Brioude mercredi 24 décembre 2025.
Foire de Noël
place Lafayette Brioude Haute-Loire
Début : 2025-12-24 08:00:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Grande foire de Noël le 24 décembre
place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 animation@ville-brioude.fr
English :
Big Christmas fair on December 24
L’événement Foire de Noël Brioude a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne