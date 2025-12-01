Foire de Noël Chassenon
Foire de Noël Chassenon dimanche 21 décembre 2025.
Foire de Noël
Place de l’église Chassenon Charente
Début : 2025-12-21 08:30:00
fin : 2025-12-21 17:30:00
2025-12-21
Foire de Noël, concert chants de Noël, visite du père-Noël, restauration sur place
Place de l’église Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 29 76 comitedesfetes.chassenon@gmail.com
English :
Christmas fair, carol concert, visit from Santa Claus, on-site catering
L’événement Foire de Noël Chassenon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Charente Limousine