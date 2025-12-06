Foire de Noël Espace Culturel Renaissance Orgon

Foire de Noël

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 de 9h à 18h. Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon Bouches-du-Rhône

Foire de Noël au profit du Téléthon à l’Espace Renaissance

Venez découvrir une trentaine d’exposants ou vous trouverez sûrement vos prochains cadeaux à mettre dessous le sapin.

Foire de Noël au profit du Téléthon à l’Espace Renaissance organisée par la Commission Municipale des Fêtes.

Venez découvrir notre marché artisanal avec sa sélection de produits du terroir et de douceurs à déguster sur place ou à emporter, d’objets et de cadeaux artisanaux.

Les enfants s’émerveilleront du spectacle des mascottes à 14h, 15h30, 16h45 et pourront profiter d’un maquillage gratuit.



Buvette et restauration sur place ou à emporter. .

Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 00 01

English :

Christmas Fair in aid of the Telethon at Espace Renaissance

Come and discover some thirty exhibitors where you’re sure to find your next gifts to put under the tree.

German :

Weihnachtsmarkt zugunsten von Telethon im Espace Renaissance

Entdecken Sie rund 30 Aussteller, bei denen Sie bestimmt Ihre nächsten Geschenke finden, die Sie unter den Baum legen können.

Italiano :

Fiera di Natale a favore di Telethon presso l’Espace Renaissance

Venite a scoprire una trentina di espositori dove troverete sicuramente i vostri prossimi regali da mettere sotto l’albero.

Espanol :

Feria de Navidad a beneficio del Teletón en el Espacio Renacimiento

Venga a descubrir una treintena de expositores en los que seguro encontrará sus próximos regalos para poner bajo el árbol.

