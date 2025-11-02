Foire de Noël Sauzé-Vaussais

Foire de Noël Sauzé-Vaussais dimanche 2 novembre 2025.

Foire de Noël

2 Route de Vauthion Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

L’association Hope 79 vous invite à sa foire de Noël. Stands d’artisan, gourmandises, artisanat, tombola… il y en aura pour tous les goûts. .

2 Route de Vauthion Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 11 37 39 info@hope79.org

