Foire de Pâques 2026 Salle des fêtes Chaunay

Foire de Pâques 2026

Salle des fêtes 41 Grand Rue Chaunay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

Tout le week-end fête forraine.

Dimanche 5 et lundi 6 avril Foire de Pâques.

Artisanat et gourmandise. .

Salle des fêtes 41 Grand Rue Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 90 91 51

English : Foire de Pâques 2026

German : Foire de Pâques 2026

Italiano :

Espanol : Foire de Pâques 2026

L’événement Foire de Pâques 2026 Chaunay a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou