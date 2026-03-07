Foire de Pâques 2026 de Levroux

Place de la République Levroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 09:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Foire de Pâques 2026 de Levroux .

La Foire de Pâques de Levroux sera de retour le lundi 6 avril 2026 pour une journée festive et conviviale, fidèle aux traditions qui font son succès depuis des années.

Au programme, les incontournables de la foire concours de pâtés de Pâques mettant à l’honneur le savoir-faire local, réalisation du plus long pâté de Pâques, animations, stands, exposants et ambiance festive tout au long de la journée.

Une manifestation gourmande et populaire qui rassemble petits et grands autour des traditions de Levroux.

Venez nombreux partager cette journée festive et célébrer ensemble la Foire de Pâques 2026 dans une ambiance chaleureuse et authentique. .

Place de la République Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 88 20 evenement@levroux.fr

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English :

Levroux Easter Fair 2026.

L’événement Foire de Pâques 2026 de Levroux Levroux a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Levroux