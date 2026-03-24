Foire de Pâques à Saint-Geniès Saint-Geniès
Foire de Pâques à Saint-Geniès Saint-Geniès lundi 6 avril 2026.
Foire de Pâques à Saint-Geniès
Le Bourg Saint-Geniès Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Rendez-vous le lundi 6 avril à Saint-Geniès pour une journée festive et gourmande à l’occasion de la Foire de Pâques !
Au programme marché gourmand et artisanal, foire aux plants, vide-greniers, foodtrucks et animations pour toute la famille, dont une grande chasse aux œufs pour les enfants.
Foire de Pâques à Saint-Geniès
Rendez-vous le lundi 6 avril à Saint-Geniès pour une journée festive et gourmande à l’occasion de la Foire de Pâques !
Au programme marché gourmand et artisanal, foire aux plants, vide-greniers, foodtrucks et animations pour toute la famille, dont une grande chasse aux œufs pour les enfants.
Profitez également d’un moment convivial autour du traditionnel repas mique.
Une belle sortie printanière à partager en famille ou entre amis ! .
Le Bourg Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 33 75 26
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English : Foire de Pâques à Saint-Geniès
Saint-Geniès organizes its Easter Fair on Monday April 21. On the program: gourmet and craft market, plant fair, garage sale, musical entertainment, pony rides, gyropods, foodtrucks and refreshment stands.
The traditional mique meal is available on reservation (22 ?)
L’événement Foire de Pâques à Saint-Geniès Saint-Geniès a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du pays de Fénelon
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