Foire de Pâques Aire-sur-l’Adour

Foire de Pâques

Rue Gambetta Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

NOUS RECHERCHONS DES EXPOSANTS PROFESSIONNELS POUR CETTE NOUVELLE ANIMATION qui se déroulera rue Gambetta (halle aux grains si pluie)

Donc si tu es artisans, producteur, commerçants n’hésites pas à nous contacter par mail à secretariat@uc2a.com ou au 0771003374 pour remplir un dossier d’inscription .

Rue Gambetta Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 00 33 74

