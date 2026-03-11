Foire de Pâques Aire-sur-l’Adour

Rue Gambetta Aire-sur-l'Adour

2026-04-04
NOUS RECHERCHONS DES EXPOSANTS PROFESSIONNELS POUR CETTE NOUVELLE ANIMATION qui se déroulera rue Gambetta (halle aux grains si pluie)
Donc si tu es artisans, producteur, commerçants n’hésites pas à nous contacter par mail à secretariat@uc2a.com ou au 0771003374 pour remplir un dossier d’inscription   .

Rue Gambetta Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 00 33 74 

