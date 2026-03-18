Foire de Pâques

Place des Promenades Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Trois journées d’animations sont proposées, sur la Place des Promenades à Airvault. Manège et auto tamponneuses tout le week-end. Le dimanche 5 avril, un concours de petits palets aura lieu à 14 h et un concert à 18 h. Le lundi 6 avril, partez à la rencontre de commerçants et d’exposants, chinez au vide-greniers, profitez des animations musicales (spectacle Odyssée à 17 h et une parade de la Cie TAC OTAC Conquête spéciale , d’un tournoi de football, d’atelier d’initiation au cirque à 14 h et pour les plus petits, profitez de baptêmes en poney. Sur place, tombola, buvette et restauration. Programme complet disponible prochainement. .

Place des Promenades Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13

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English : Foire de Pâques

L’événement Foire de Pâques Airvault a été mis à jour le 2026-03-14 par CC Airvaudais Val du Thouet