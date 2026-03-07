Foire de Pâques de Levroux

Place de la République Levroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 09:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Foire de Pâques de Levroux 2026

La Foire de Pâques de Levroux sera de retour le lundi 6 avril 2026 pour une journée festive et conviviale, fidèle aux traditions qui font son succès depuis des années.

Au programme, les incontournables de la foire incluent le concours de pâtés de Pâques, qui met à l’honneur le savoir-faire local, la réalisation du plus long pâté de Pâques, moment emblématique et très attendu, ainsi que de nombreuses animations, des stands, des exposants et une ambiance festive tout au long de la journée.

Cette manifestation gourmande et populaire rassemble petits et grands autour des traditions de Levroux, dans un cadre chaleureux et accueillant. .

Place de la République Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 88 20 evenement@levroux.fr

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English :

Levroux Easter Fair 2026

L’événement Foire de Pâques de Levroux Levroux a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Levroux