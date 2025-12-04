Foire de Pâques Tardets-Sorholus
Foire de Pâques Tardets-Sorholus lundi 6 avril 2026.
Foire de Pâques
Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
La traditionnelle foire de Pâques se déroule sur la place centrale de Tardets.
Vous y trouverez des produits locaux renommés tels fromages, volailles, conserves artisanales. N’hésitez pas à venir déambuler entre les étals, dans une ambiance chaleureuse. .
Place centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 55 90
